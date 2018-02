Skopje benennt wegen Namensstreit Flughafen und Autobahn um

Im Streit der Regierungen in Athen und Skopje um den Namen des nördlichen Nachbarlandes Griechenlands, der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, gibt es weitere Entspannungen. Der Name des Airports von Skopje ist von "Alexander der Große" in "Internationaler Flughafen von Skopje", der Name der Nord-Süd-Autobahn von "Alexander der Mazedonier" in "Straße der Freundschaft" geändert worden.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Regierungschef Zoran Zaev kündigte die Umbenennungen an.