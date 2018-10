Slowakei: Ex-Innenminister soll in Entführung verwickelt sein

Slowakei eröffnet Ermittlungen mit deutscher Beteiligung. Wie ein in Berlin entführter Vietnamese nach Hanoi kam.

Nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin nach Vietnam hat die slowakische Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenaussagen hätten den Verdacht erhärtet, dass ein slowakisches Regierungsflugzeug involviert gewesen sei, berichtete die Tageszeitung "Denník N".

Trinh Xuan Thanh, dem die Behörden in Hanoi Korruption vorwerfen, war im Sommer 2017 in Berlin auf offener Straße vom vietnamesischen Geheimdienst gekidnappt und über Pressburg und Moskau nach Hanoi verschleppt worden. Dort wurde er im Jänner 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Thanh hatte in Deutschland Asyl beantragt. Er sah sich verfolgt.