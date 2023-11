Slowakei fordert Kriegsende in der Ukraine

Der neue slowakische Außenminister Juraj Blanár fordert eine friedliche Lösung des Kriegs in der Ukraine. "Nach mehr als 600 Tagen Krieg ist dieser Konflikt eingefroren und ohne militärische Lösung", sagte Blanár vor seinem Wien-Besuch im Ö1-Interview (Dienstag). Die Forderung nach einem Kriegsende richtet er aber nicht allein an Aggressor Russland, sondern auch an die Ukraine. Neue EU-Wirtschaftssanktionen gegen Moskau will die Regierung von Robert Fico blockieren.

BILD: SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Außenminister Blanár drängt vor Wien-Besuch auf friedliche Lösung