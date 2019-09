Slowakische Polizisten sollen Journalisten bespitzelt haben

In der Slowakei sind drei hochrangige Polizisten festgenommen worden, die Journalisten bespitzelt haben sollen. Das berichtete die Zeitung "Dennik N" am Donnerstag in ihrer Onlineausgabe. Unter den mehr als zwei Dutzend Betroffenen sei auch der im Februar 2018 ermordete Enthüllungsjournalist Jan Kuciak gewesen. Dieser hatte über Verfilzungen von Politik und Wirtschaft geschrieben.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Jan Kuciak wurde angeblich bespitzelt