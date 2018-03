Slowakische Seilschaft

Nach dem Mord an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten gibt es in der Slowakei erste Festnahmen - und politische Folgen. Auch Brüssel schaltet sich ein.

Es geht vor allem darum, Präsenz zu zeigen: Das Europaparlament will eine Mission in die Slowakei schicken, um den Doppelmord an einem Investigativjournalisten und seiner Verlobten zu untersuchen. Am 25. Februar waren Ján Kuciak (27) und Martina Kusnirova in ihrem Haus im Dorf Velká Mača durch Schüsse in Brust und Kopf getötet worden.

Derzeit deuten alles daraufhin, dass die beiden Opfer der italienische N'Drangheta geworden sind, der kalabrischen Mafia.

Kuciak hatte an einer Geschichte über mögliche Verbindungen der Mafia in höchste slowakischer Regierungskreise recherchiert. Verbindungen soll es direkt in das Büro von Regierungschef Robert Fico gegeben. Fico ist Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei SMER. Seinen Text hatte Kuciak nicht mehr fertigstellen können. Die unvollendete Reportage wurde inzwischen sowohl in der Slowakei als auch in der deutschen Tageszeitung "Die Welt" veröffentlicht.

Schlüsselfigur ist ein dubioser italienischer Geschäftsmann namens Antonino Vadala, ein gebürtiger Kalabrese, der seit Langem in der Slowakei lebt, in eine Vielzahl von Unternehmungen investiert hat und bereits mehrfach wegen Betrügereien unter Verdacht geriet. Vadala und sein Bruder wurden am Donnerstag verhaftet. Kuciak hielt Vadala, der bereits in Italien ins Visier der Justiz geraten war, für den wichtigsten Drahtzieher des Mafia-Netzwerks in der Slowakei. Der Journalist war offenbar systematischem Betrug mit EU-Agrarsubventionen und Geldwäsche auf der Spur.

Polizeipräsident Tibor Gašpar wollte die Namen der Festgenommenen nicht direkt nennen, bestätigte aber auf eine Journalistenfrage: "Ja, es geht um Personen, die in der letzten Reportage von Herrn Kuciak erwähnt wurden. Und ja, wir können das als die italienische Spur bezeichnen." Gašpar kündigte weitere Festnahmen an. Innerhalb kurzer Zeit rechne er mit "insgesamt bis zu zehn Personen." Die Festnahmen seien im Zuge von mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der Firmen und Privathäuser der in Kuciaks Recherchen genannten Personen in der Ostslowakei erfolgt.

Die Verbindungsperson der Mafia in das Kabinett von Robert Fico soll dessen persönliche Assistentin und Beraterin Mária Trošková gewesen sein. Sie lässt seit Mittwoch die Tätigkeit im Regierungskabinett vorerst ruhen. Laut Kuciaks Recherchen soll Trošková, ein ehemaliges Model, Geschäftspartnerin von Vadala gewesen sein. Im Frühjahr 2015 begann sie für Fico zu arbeiten. Ebenso Kontakte zu Vadala soll der SMER-Abgeordnete Viliam Jasaň gepflegt haben. Jasaň wurde von Fico 2016 zum Büroleiter und Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates ernannt und hatte damit Zugang zu geheimen Staatsinformationen. Auch er ließ sein Amt vorerst ruhen.

Der Journalist Kuciak hatte bereits vor einigen Woche der Polizei von Drohungen gegen ihn berichtet. Die Behörden unter SMER-Innenminister Robert Kaliňák bleiben allerdings untätig.

Am Mittwoch ist indessen Kulturminister Marek Madarič zurückgetreten. "Nach der Ermordung eines Journalisten kann ich mir nicht vorstellen, ruhig weiter Chef eines Ministeriums zu bleiben, das auch für die Medien zuständig ist", erklärte er. Madarič hatte wiederholt Verbindungen zwischen Kriminellen und der Politik angeprangert und den Rücktritt von Innenminister Robert Kaliňák gefordert. Medien hatten immer wieder über undurchsichtige Freundschaften und Geschäftsbeziehungen Kaliňáks berichtet, der stets dementierte - unterstützt von Regierungschef Robert Fico.

