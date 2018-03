Slowakischer Ministerpräsident Fico kündigt Rücktritt an

Nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Mittwoch seinen Rücktritt angeboten. In den letzten Tagen werde die Slowakei von einer Krise erschüttert, Neuwahlen würden aber zu Chaos und Unruhe führen, erklärte der Sozialdemokrat am Mittwochabend vor Journalisten in Bratislava.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Der slowakische Premierminister Robert Fico