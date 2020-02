Slowakischer Regierungschef kurz vor Wahl im Krankenhaus

Nur wenige Tage vor der Parlamentswahl in der Slowakei ist Ministerpräsident Peter Pellegrini ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Im ungünstigsten Augenblick hat mich die Gesundheit im Stich gelassen", teilte der Politiker der sozialdemokratischen Partei Smer am Sonntag auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit. Er leidet nach offiziellen Angaben an einer Atemwegsinfektion mit hohem Fieber.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Pellegrini war noch am Freitag beim EU-Gipfel