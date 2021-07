Slowenen streiten über Seezugang

Referendum richtet sich auch gegen die Politik von Premier Janez Janša.

Sloweniens Gewässer dürfen nicht wie der Wörthersee werden - zumindest was ihre Verbauung betrifft. Mit dem zubetonierten Kärntner See als warnendem Beispiel wirbt die slowenische Mitte-links-Opposition für ein Nein beim Referendum über das neue Wassergesetz am Sonntag. NGOs hatten das Votum über das von der rechtsgerichteten Koalition beschlossene Gesetz erzwungen.

Das Referendum wird mit Spannung erwartet, weil die Bürger das Votum auch zu einer Abrechnung mit der Politik von Premier Janez Janša nutzen könnten. Er wird im In- und Ausland wegen der Gefährdung von Demokratie und Rechtsstaat kritisiert. Für Janša ist das Referendum auch deshalb heikel, weil es an seinem Image als "Naturbursch" kratzen könnte. Das Bannerbild von Janšas Twitter-Profil ist das Luftbild eines slowenischen Flusses. Immer wieder postet er in sozialen Medien Bilder von Bergtouren, zuletzt mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Das Wassergesetz war im März vom Parlament in einem Schnellverfahren verabschiedet worden. Streitpunkt sind die neuen Regeln für den Bau an der Küste, See- und Flussufern. Laut Kritikern liberalisiert das Gesetz die Errichtung von öffentlichen Anlagen und Freizeitanlagen in Wassernähe. Es wird befürchtet, dass das Trinkwasser aus der Leitung damit gefährdet wird.

Zudem gibt es Bedenken, dass der freie Zugang zu den Ufern behindert werden könnte. Bei den Anlagen in öffentlicher Nutzung kann es sich nämlich auch um private Objekte wie Hotels oder Restaurants handeln. Hier kommt der Wörthersee ins Spiel. Dieser wurde in der Referendumskampagne als Beispiel für weitgehend verbaute und privatisierte Uferstreifen genannt.

Die Regierung wird kritisiert, die Interessen des Kapitals vor die Interessen der Bürger zu stellen. Die Regierungsseite weist den Vorwurf zurück und behauptet, dass das neue Gesetz den Schutz der Gewässer und ihrer Ufer sogar verstärke. Umweltminister Andrej Vizjak betont, dass bisher der Bau von Wohnhäusern und Fabriken zulässig gewesen sei. Das neue Gesetz verbiete dies.

Die NGOs hatten rund 53.000 Wählerunterschriften gesammelt, deutlich mehr als die notwendigen 40.000 Unterschriften, die für ein Referendum erforderlich sind.

Damit das Gesetz zurückgezogen wird, muss am Sonntag ein Quorum erfüllt werden. Die Nein-Stimmen müssen mindestens einem Fünftel aller 1,7 Millionen Wähler entsprechen, was rund 340.000 Stimmen sind. Diese Hürde gilt angesichts des eher mäßigen Interesses der Slowenen an Volksabstimmungen als hoch. Zudem fällt das Referendum in die Urlaubszeit.