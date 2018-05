Slowenien: Keine Anerkennung deutschsprachiger Gruppen

In Slowenien ist keine Anerkennung der Deutschsprachigen als Minderheit in Sicht, hieß es am Freitag aus Ljubljana, nachdem der Nationalrat in Wien am Tag zuvor eine entsprechende Forderung gestellt hatte. Es sind keine derartigen Verfassungsänderungen geplant, sagte der slowenische Außenminister Karl Erjavec laut dem öffentlich-rechtlichen Radio Slovenija.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kneissl soll auf Anerkennung der Minderheiten hinwirken