Slowenien verstärkt Kontrollen an Grenze mit Kroatien

Angesichts der stark zugenommenen Migrationsbewegungen verschärft Slowenien die Kontrollen im Grenzgebiet mit Kroatien. Medienberichten zufolge wurden im Südosten des Landes und in der Küstenregion an bestimmten Punkten zusätzliche Polizeikontrollen in der Nähe der früheren Grenzübergängen aufgestellt. Slowenien soll sich dabei ein Beispiel an Italien nehmen.

BILD: SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Freie Fahrt zwischen Slowenien und Kroatien steht wieder infrage