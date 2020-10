Slowenien nimmt Vorarlberg und Tirol von "roter Liste"

Slowenien nimmt die beiden Bundesländer Vorarlberg und Tirol ab Montag wieder von seiner Corona-bedingten "roten Liste" der Einreise. Das bestätigte die Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag der APA. Damit gelten die Einreisebeschränkungen nach Slowenien - eine zehntägige Quarantäne oder ein negativer Covid-19-Test - nur mehr für Wien. Ausnahmen gelten unter anderem für Pendler und Geschäftsreisende.

Der Transit durch Slowenien ist auflagenfrei, wenn er innerhalb von zwölf Stunden erfolgt. Ausnahmen gelten auch für österreichische Besitzer oder Mieter von Immobilien auf der slowenischen Seite sowie für Landwirte, die ihr Land auf der jeweils anderen Seite der Grenze bearbeiten. Erntehelfer, die slowenischen Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz in Slowenien bei Saisonarbeiten in Österreich helfen, dürfen binnen 24 Stunden auflagenfrei zurückkehren.

Zuletzt hatte auch Belgien das Bundesland Vorarlberg von seiner "roten Liste" genommen - dort gelten Einreisebeschränkungen nur mehr für Reisende aus Wien und Tirol. Deutschland blieb bei seiner Reisewarnung für die drei Bundesländer. Die Schweiz setzte neben Wien, Niederösterreich und Oberösterreich auch Salzburg und Burgenland auf seine "rote Liste". Einschränkungen gibt es auch bei Einreisen in die Niederlande aus Wien und Innsbruck.

Derzeit liegt die Zahl der Neuinfektionen laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Vorarlberg bei 73 und in Tirol bei 76. In Wien betrug der Wert zuletzt 149.

Quelle: APA