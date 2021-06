Slowenien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Slowenien übernimmt am Donnerstag von Portugal die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft. Das Land mit rund zwei Millionen Einwohnern hat damit im zweiten Halbjahr maßgeblichen Einfluss auf die Themensetzung in der EU. Die konservative Regierung in Ljubljana will infolge der Coronavirus-Krise einen Fokus auf die Umsetzung der Wiederaufbaupläne sowie der Gesundheitsunion legen. Ein EU-Westbalkan-Gipfel Anfang Oktober soll den Höhepunkt des Vorsitzes bilden.

SN/APA/AFP Die Beziehung zwischen Jansa und der EU ist angespannt