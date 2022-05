Slowenien will Grenzzaun zu Kroatien abbauen

Die künftige links-liberale slowenische Regierung will den Grenzzaun zu Kroatien bis Ende dieses Jahres abbauen. Bei dem geplanten Bau des neuen Atomkraftwerks in Krsko will man das Ergebnis einer Volksabstimmung respektieren. Das geht aus dem Koalitionsprogramm der links-liberalen Regierung unter der Führung des Ex-Managers Robert Golob hervor, das in den Medien kursiert. Die neue Drei-Parteien-Regierung wird voraussichtlich Anfang Juni ihr Amt antreten.

SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Seit November 2015 wurden 200 Kilometer an Grenzzäunen errichtet