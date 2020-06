Nach den Irritationen um die Grenzöffnung hat der slowenische Außenminister Anze Logar seinen österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) zu einem Besuch eingeladen. Nach der Visite des italienischen Chefdiplomaten Luigi Di Maio am Samstag werden die Außenminister von drei (der vier) Nachbarstaaten Slowenien seit der Coronakrise besucht haben, sagte Logar am Donnerstag in Ljubljana.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Sloweniens Außenminister lädt Schallenberg ein