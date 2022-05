Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Das slowenische Parlament wählt am Mittwoch den grün-liberalen Ex-Topmanager Robert Golob zum neuen Ministerpräsidenten. Der Quereinsteiger war erst am Montag mit Regierungsbildung beauftragt worden, hatte sich die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit aber schon im Vorfeld gesichert. Mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) hatte er einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Jansa ab.

Golob will eine Drei-Parteien-Regierung aus seiner Bewegung, den Sozialdemokraten (SD) und der Linken anführen. Diese soll schon Anfang Juni ihr Amt antreten. Davor sind noch Hearings der Ministerkandidaten im Parlament sowie die Bestätigung des Kabinetts durch die Volksvertretung vorgesehen. Das Koalitionsabkommen unterzeichneten die Chefs der drei Regierungsparteien am Dienstag. Sie haben gemeinsam eine klare Mehrheit von 53 der 90 Mandate im Parlament. Der langjährige Chef des staatlichen Stromversorgers Gen-I war erst im Jänner in die Politik eingestiegen, indem er eine kleine außerparlamentarische Grün-Partei übernahm und sie zur "Freiheitsbewegung" umwandelte. Der Unmut vieler Slowenen über den autoritären und spaltenden Regierungsstil Jansas sorgte bei der Parlamentswahl für eine Rekordbeteiligung und einen Erdrutsch zugunsten Golobs, dessen Bewegung die absolute Mehrheit nur knapp verfehlte. Als Regierungschef will er insbesondere eine Agenda des grünen Wandels vorantreiben. Europapolitisch möchte sich die neue Mitte-Links-Regierung wieder stärker an den westlichen EU-Staaten orientieren, nachdem Slowenien unter Jansa stark ins Fahrwasser des umstrittenen ungarischen Premiers Viktor Orban geraten war.