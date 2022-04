Sloweniens rechtspopulistischer Premier steht vor dem Aus

Bei der Parlamentswahl am Sonntag könnte Janez Janša zwar siegen, einen Regierungspartner fände er wohl nicht.

Zumindest Janez Janša sieht sein Land am Zenit seiner Geschichte. Zum ersten Mal sei Slowenien ein "Faktor, der hilft, den Weltfrieden im Moment des Krieges zu wahren", so preist der Premierminister sich selbst: Seine Zugfahrt mit dem polnischen und tschechischen Amtskollegen in das damals gerade angegriffene Kiew hatte im März für Schlagzeilen gesorgt.

Bis 2030 werde Slowenien zu den 15 am weitesten entwickelten Ländern der Welt zählen und standardmäßig über dem europäischen Durchschnitt liegen, verspricht der Hobby-Alpinist vor ...