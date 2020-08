Es sei das Schlimmste, was er je gesehen habe, sagt der 73-jährige Jamil Naufal im SN-Interview über die Explosionen in Beirut vom Dienstag. Der Schock sitzt immer noch tief, als der Libanese am Tag danach über die Erlebnisse berichtet. Während des Gesprächs sind im Hintergrund durchgehend die Sirenen von Krankenwagen zu hören.

SN/AFP Die Libanesen erlebten ein Inferno.