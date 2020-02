SN-Lokalaugenschein in Hanau: "Man denkt, so etwas passiert nur woanders"

Hanau, eine deutsche Kleinstadt mit knapp 100.000 Einwohnern, ist zum Ort eines der schlimmsten rechtsextremen Attentate der jüngsten Geschichte Deutschlands geworden. Neun Menschen wurden von Tobias R. am späten Mittwochabend erschossen. Am Tag danach suchen die Bürgerinnen und Bürger nach Erklärungen, wie so etwas in ihrer Stadt passieren konnte.

SN/APA/dpa/Boris Roessler Ein Polizist hilft einer Frau, eine Kerze anzuzünden.