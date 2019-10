So kam der IS-Anführer ums Leben

Spionage, Spürhunde, Sprengstoffweste: Neue Details zu der Militäroperation gegen Abu Bakr al-Bagdadi wurden veröffentlicht.

Es war wie in einem Film: Das sagte US-Präsident Donald Trump über die Militäroperation, bei der einer der weltweit meistgefürchteten Terroristen starb. Am Montag veröffentlichte die "New York Times" neue Details zum Tod von Abu Bakr al-Bagdadi. Und sie offenbaren: Der Top-Terrorist war bereits seit mehreren Wochen unter Beobachtung der US-Spezialkräfte.

Die ersten Informationen, wo sich al-Bagdadi aufhalten könnte, erhielt der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA im Sommer 2019. Eine von al-Bagdadis Ehefrauen und ein Kurier wurden festgenommen. Bei der Befragung nannten beide ein Dorf im Nordwesten Syriens.

Nach diesem ersten Hinweis arbeitete die CIA mit irakischen und syrisch-kurdischen Geheimdienstbeamten zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt war unklar, wo genau sich al-Bagdadi aufhielt. Um sein Versteck ausfindig zu machen, setzten die Geheimdienste Spione ein. Sie überwachten regelmäßig die alltäglichen Wege des selbst ernannten Kalifen.

Selbst nachdem Trump Anfang Oktober seinen Rückzug aus Nordsyrien verkündet hatte, stellten kurdische Agenten der CIA Informationen über al-Bagdadi zur Verfügung. Das ist insofern bemerkenswert, als Trump den Kurden in Syrien die Unterstützung nach der türkischen Militäroffensive verwehrt hat. Der US-Präsident begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Kurden Amerika nicht bei der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg geholfen hätten.

Der Einsatz gegen al-Bagdadi stand vor einigen Herausforderungen, wie die "New York Times" berichtete. Denn der Aufenthaltsort des IS-Anführers befindet sich mitten in einem von Al Kaida kontrollierten Gebiet. Der Luftraum wird von Syrien und Russland überwacht. Mindestens zwei Mal musste die Militäroperation kurzfristig abgebrochen werden.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr MEZ war es dann so weit: Acht amerikanische Hubschrauber starteten von ihrer Militärbasis im Irak. Von Erbil flogen die acht Hubschrauber über die syrische Grenze. Es war ein heikler 70-Minuten-Flug quer durch Syrien. Die Kampfflugzeuge wurden vom Boden aus immer wieder beschossen. Um sicher landen zu können, bombardierten die Militärs Gebäude in der Umgebung.

Mit Sprengstoff durchbrach die US-Spezialeinheit eine Mauer, um in das Versteck des IS-Terroristen zu gelangen. Damit keine unschuldigen Menschen dem Anti-Terror-Einsatz zum Opfer fielen, war auch ein arabischsprechender US-Soldat dabei beteiligt. Er zeigte den Kindern und unbewaffneten Frauen und Männern, wie sie sich in Sicherheit bringen könnten.

Das Leben von elf von al-Bagdadis Kindern konnte so gerettet werden, wie ein US-Kommandeur erklärte.

Gejagt von Militärhunden, floh der IS-Anführer in einen unterirdischen Tunnel. Drei seiner Kinder habe er auf der Flucht mitgenommen, sagte Trump auf der Pressekonferenz am Sonntag. Der US-Präsident mutmaßt, dass al-Bagdadi seine Kinder als menschliche Schutzschilde benutzen wollte. In die Sackgasse getrieben, entzündete der IS-Anführer eine Sprengstoffweste und riss offenbar seine drei Kinder mit in den Tod.

Nur vier Stunden nach dem Beginn des Einsatzes verkündete Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!"

Quelle: SN