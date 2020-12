So plant Berlin die Impfung

Voraussichtlich noch vor Weihnachten werden die ersten Menschen in Deutschland geimpft. In Berlin werden innerhalb kürzester Zeit 450.000 Menschen durch sechs Impfzentren geschleust. Dabei schaut man sich viel von Ikea ab.

Sie sind in einem Eisstadion, dem Messegelände, einem stillgelegten Flughafen oder in einer Schwimmarena in den verschiedenen Stadtteilen der 3,7-Millionen-Metropole Berlins untergebracht - die sechs Corona-Impfzentren, in denen ab Mitte Dezember im Akkord geimpft werden soll.

900.000 Impfungen werden in dieser ersten Phase allein für Berlin erhältlich sein - weil beide verfügbaren Impfungen im Abstand von drei bis vier Wochen zwei Mal verabreicht werden müssen, können in den ersten drei Monaten 450.000 Berlinerinnen und Berliner gegen das Virus ...