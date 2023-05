So schaffte es Syriens Assad zurück in die Arabische Liga

Warum der arabische Staatenbund gar keine andere Wahl hatte, den syrischen Diktator wieder zu umarmen und welche Rolle China dabei spielte.

Es war Hafes al Assad, der die Weichen für das langfristige Überleben der syrischen Familien-Diktatur gestellt hatte. Wenige Monate nach der Islamischen Revolution von 1979 schmiedete der um die Jahrtausendwende verstorbene Vater des in Damaskus amtierenden Diktators Baschar in Teheran eine strategische Allianz mit dem Khomeini-Regime, die bis heute Bestand hat.

Perfekt war der "schiitische Halbmond" aber erst nach dem Sturz des irakischen Despoten Saddam Hussein 2003. Der Bruch der Achse, die sich vom Iran aus über Irak, Syrien bis in den Libanon erstreckte, war fortan das strategische Ziel der von Saudi-Arabien dominierten sunnitischen Staaten in der arabischen Welt. Als im Frühjahr 2011 die syrischen Volksmassen den Sturz des Regimes forderten, sahen sie ihre Chance gekommen.

Unter der Führung des saudischen Königs Abdallah wurde die massive Unterstützung der syrischen Opposition beschlossen. Sie übernahm den Sitz des Damaszener Unrechtregimes in der Arabischen Liga. Gemeinsames Ziel, das auch von der Türkei, den USA und den meisten europäischen Staaten geteilt wurde, war der Sturz von Baschar al Assad und die Installierung eines sunnitischen Herrschers in der syrischen Hauptstadt. Nur so, hoffte man, könnte der "schiitische Halbmond" gesprengt und der massive Einfluss der Mullahs im Nahen Osten zurückgedrängt werden.

Um den "Regime Change" in Damaskus zu erreichen, wurde die "freie syrische Armee" gegründet, in der fahnenflüchtige syrische Soldaten aufgenommen wurden. Ihre Bewaffnung besorgten der jordanische und türkische Militärgeheimdienst. Das Kriegsgerät kam vor allem aus Libyen, wo Diktator Gaddafi im August 2011 gestürzt und zwei Monate später getötet wurde.

Alles deutete zunächst daraufhin, dass sich der libysche Erfolg auch in Syrien wiederholen sollte: Vor allem im Nordwesten Syriens nahm die bald von islamistischen Kräften dominierte "freie syrische Armee" zahlreiche Städte und Dörfer ein. Als die mit Milliardenbeträgen unterstützte Opposition sich bald darauf anschickte, auch die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo einzunehmen, intervenierte die russische Luftwaffe. Am Boden waren es die libanesische Hisbollah-Miliz, iranische Revolutionsgarden und andere schiitische Kampfgruppen, die Assads Armee im Kampf gegen das eigene Volk unterstützte.

Mehr als eine halbe Million Menschen kamen während des syrischen Bürgerkrieges ums Leben. 13 Millionen Syrer verloren ihre Heimat. Voller Entsetzen sprachen Beobachter von einem "mühelosen Rückgriff auf Gewalt", mit der Baschar und seine Gefolgsleute ihre Taten krönten. Der Westen beobachtete die Mordorgien überwiegend tatenlos. Selbst als das Assad-Regime Giftgas eingesetzt hatte, beschränkte man sich auf symbolische Gegenschläge. Einen Krieg mit Putin wollte damals niemand riskieren.

Dass sich Baschar al Assad nach 12 Jahren blutigem Bürgerkrieg letztendlich behauptet hat, ist für die sunnitischen Araber eine bittere Niederlage. Ihr Versuch, das Regime in Damaskus zu stürzen, ist gescheitert. Eine "politische Lösung" sei jetzt der einzige Weg zu einer Einigung. So versuchte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry vor einer Woche in Kairo, die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga zu rechtfertigen.

Nüchtern betrachtet hatten die Araber keine andere Wahl: Nach dem Rückzug der USA aus der Nahostregion war es China im März dieses Jahres gelungen, die Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien zu versöhnen. Auch im Jemen schweigen mittlerweile die Waffen. Den langjährigen Feind in Damaskus zu umarmen, ist daher - aus arabischer Perspektive - nur folgerichtig. Schließlich haben starke Autokraten und Diktatoren im Nahen Osten seit Jahrzehnten ein gutes Standing, wenn sie für "Stabilität" sorge, in Wahrheit nichts anderes als Friedhofsruhe ist.

Assads Rückkehr in die Arabische Liga, die beim Gipfeltreffen des Staatenbundes am Freitag in Riad finalisiert wird, ist mit mehreren Auflagen verknüpft, die allerdings nicht unbedingt bindend sind. So soll der Diktator die Gespräche mit der Opposition über eine neue Verfassung wiederaufnehmen und die Weichen für eine Rückkehr der syrischen Flüchtlinge stellen. Zudem muss Assad den Schmuggel der Aufputschdroge Captagon in die arabischen Golfstaaten unterbinden, bevor es Wirtschaftshilfe gibt. Zuletzt haben aber die USA gedroht, Sanktionen gegen jene Staaten zu verhängen, die das Assad-Regime jetzt finanziell unterstützen wollen.