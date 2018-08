So sehen also Trumps "beste Leute" aus

Eineinhalb Jahre nach Amtsantritt wird klar, in welchem skandalösen Ausmaß sich Trump mit Kriminalität und Korruption umgeben hat.

Nur "die besten Leute" wollte

US-Präsident Donald Trump ursprünglich anheuern, um den Sumpf in Washington auszutrocknen. Anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt wird klar, in welchem skandalösen Ausmaß sich der ehemalige Immobilienmogul in Wahrheit mit Kriminalität und Korruption umgeben hat. Nach der Verurteilung seines Ex-Wahlkampfmanagers und dem Schuldeingeständnis des langjährigen privaten Anwalts am Dienstag befinden sich inzwischen fünf seiner engsten Vertrauten auf dem Weg ins Gefängnis.