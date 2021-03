So verabschiedet sich Dänemark schrittweise vom Lockdown

Viele Einschränkungen sollen fallen, wenn über 50-Jährige geimpft sind. Doch Mediziner warnen vor den Folgen.

Nach Monaten strenger Coronaeinschränkungen hat Dänemarks Regierung vergangene Woche beschlossen, schrittweise aus dem Lockdown auszusteigen. Die sozialdemokratische Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich mit fast allen weiteren dänischen Parlamentsparteien darauf geeinigt, dass die Coronamaßnahmen weitestgehend aufgehoben werden, sobald alle über 50-Jährigen ein Impfangebot bekommen haben. Die dänische Regierung geht davon aus, dass das bereits Mitte Mai der Fall sein wird.

Dänemark gehört zu den Ländern in der EU, in denen das Impfen rasch vorangeht. Während in den ...