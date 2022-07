So wappnen sich andere Länder gegen die Hitze

Der Klimawandel ist in allen Teilen der Welt angekommen. Wie arrangieren sich die Länder damit?

Temperaturen von über 40 Grad in Großbritannien - und viele Menschen rissen aus einem Bauchgefühl heraus die Fenster auf, weil sie sich davon Abkühlung in ihren überhitzten Wohnungen erhofften. Nordeuropa ist an extreme Hitzewellen nicht gewohnt, die richtigen Verhaltensweisen sind offensichtlich nicht selbstverständlich. Und selbst im hitzeerprobten Südeuropa stellen extreme Temperaturen Politik, Einsatzkräfte und Bürgerinnen wie Bürger immer wieder vor Herausforderungen.

Frankreich zum Beispiel hatte es 2003 besonders hart getroffen. Die damalige Hitzewelle forderte rund 70.000 Tote in ...