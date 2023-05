Sobotka: Serbien-Kosovo-Konflikt auf Weg des Dialogs lösen

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist nur auf dem "Weg des Dialogs zu lösen". Das sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag beim Besuch seines Amtskollegen Glauk Konjufca in Pristina. Sobotka wird am Mittwoch nach einem Zwischenstopp in Montenegro auch nach Serbien reisen. Er wolle dort die Bedenken Kosovos vorbringen und als Vermittler fungieren. Auch auf dem Weg in die EU verstehe sich Österreich als Partner des Kosovo.

