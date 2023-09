Söder hält an seinem Vize fest

Bayerns Ministerpräsident hält eine Entlassung für nicht verhältnismäßig. Und schließt umgehend eine Partei als Koalitionspartner aus.

Als Markus Söder am Sonntag um fünf nach elf sagt, dass er Hubert Aiwanger nicht feuern wird - da ist das schon keine Überraschung mehr. Kurz bevor der bayerische Ministerpräsident in der Staatskanzlei vor die Kameras tritt, ploppt die Nachricht auf den Smartphones auf. Und bestätigt eine allgemeine Erwartung.

Die Affäre um das Antisemitismus verströmende Flugblatt, das Aiwanger vor 35 Jahren in seiner Schultasche trug, kommt für Söder zum allerschlechtesten Zeitpunkt. Am 8. Oktober wird in Bayern der neue Landtag gewählt. Und man kann Söder vieles nachsagen: In Sachen Antisemitismus und Neonazitum hat er nie auch nur ein Millimeterchen seiner beachtlichen Geschmeidigkeit gezeigt. "Bayern ist ein Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus", sagt er auch jetzt. Ganz zu Beginn seiner Begründung, warum Aiwanger bleibt.

Noch am Morgen, auch das sagt Söder, hat er mit Charlotte Knobloch und Josef Schuster gesprochen, hochrangigen Vertretern der jüdischen Gemeinde. Die Botschaft ist, dass er deren Segen für seine Entscheidung hat. Angesichts von Aiwangers Vorwurf, in seinem Fall werde "die Shoah zu parteipolitischen Zwecken missbraucht", ist das vielleicht eine Überraschung.

Söders Verweis auf den Kontakt zu Schuster und Knobloch soll auch zeigen, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat - und es auch nicht konnte. Das hat mit Aiwanger zu tun. Der richtete zwar - nachdem sein Bruder Helmut sich als Autor bekannt hatte - eine Entschuldigung an die Opfer der Nazidiktatur und ihre Hinterbliebenen. Aber befand ansatzlos anschließend, hier werde eine "Kampagne" gegen ihn geführt. Die 25 Fragen, die Söder ihm nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses gestellt hatte, ließ Aiwanger indes unbeantwortet, bis ihm dieser am Freitag ein Ultimatum stellte.

Inzwischen sind die Antworten öffentlich: Am längsten ist eine Art Vorwort, in dem Aiwanger zu Beginn erneut das Flugblatt "ekelhaft und menschenverachtend" nennt - und am Ende konkret "einen Lehrer" beschuldigt, der beabsichtige, ihn "politisch und persönlich fertigzumachen". Schon hier schreibt Aiwanger, "dass mir viele Details heute nicht mehr erinnerlich sind". Der Verweis auf Erinnerungslücken wiederholt sich oft, auch bei der Frage, seit wann er von der "von Ihnen behaupteten Urheberschaft Ihres Bruders" wisse. Genau will sich Aiwanger indes erinnern, dass der Vorfall bei ihm "wichtige gedankliche Prozesse angestoßen" habe.

"Die Antworten waren nicht alle befriedigend", sagt auch Söder. Er komme nach einem Gespräch mit Aiwanger am Samstagabend aber zum Ergebnis: Aiwanger habe "in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht", er habe sich "entschuldigt" und "auch Reue gezeigt", es gebe keinen Beweis für seine Urheberschaft - und "das Ganze" liege 35 Jahre zurück: "Kaum einer von uns", sagt Söder, "ist heute noch, wie er mit 16 war." Das zusammengenommen ist für Söder für eine Entlassung "nicht verhältnismäßig". Aber: "Einfach Schwamm drüber" hielte er für ebenso falsch. Und so rät er Aiwanger, es sei "wichtig, die Reue und die Demut zu zeigen".

Demütig klingt Aiwanger gerade nicht, als er fast zur selben Zeit keine 20 Kilometer von Söder entfernt in einem Bierzelt sagt, seine Gegner seien mit ihrer "Schmutzkampagne gescheitert". Und demütig klingt auch Söder nicht: "Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben." Es ist eben Wahlkampf. Auch in der Staatskanzlei.