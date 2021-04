Söder sucht den Machtkampf

Die CDU stellt sich hinter ihren Parteichef Armin Laschet. Er soll Kanzler werden. Doch anders als erwartet gibt CSU-Chef Markus Söder nicht klein bei. Jetzt steht die Union vor einer Zerreißprobe.

Als CDU-Chef Armin Laschet am Montagnachmittag in Berlin vor die Presse trat, klang es so, als spräche hier der Kanzlerkandidat der Union. Der 60-Jährige sinnierte über ein "modernes Deutschland", in dem Aufstieg durch Bildung gelingen könne und Klimaschutz und Industrieförderung nicht im Widerspruch stünden.

Dabei waren die Medienvertreter ja eigentlich wegen der K-Frage gekommen. Doch Laschet war sich seiner Sache derart sicher, dass er darauf erst nach Minuten einging. Sowohl der CDU-Vorstand als auch das CDU-Präsidium hatten sich ...