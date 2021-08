Söder warnt Union vor Machtverlust bei Bundestagswahl

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland hat CSU-Parteichef Markus Söder die Union vor einem Machtverlust gewarnt. "Es besteht jetzt die ganz große Gefahr, dass es eine Mehrheit jenseits der Union geben kann. Das muss jedem klar sein. Die Führung einer Bundesregierung durch die Union, was die Mehrheit will, die ist gefährdet", sagte Söder am Sonntagabend in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

SN/APA/Reuters/Pool/Christian Mang Söder wurde als Kanzlerkandidat verhindert