Söder will in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will offenbar wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen schärfere Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat durchsetzen. "Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen. Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". "Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung."

SN/APA/dpa/Armin Weigel Bayerns Ministerpräsident Söder ist alarmiert