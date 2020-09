Söder will mit Kurz zu Coronavirus beraten

Angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen in Österreich will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Kürze mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über alle drängenden bilateralen Corona-Fragen beraten. Er wolle Kurz dazu "demnächst" treffen, sagte Söder am Dienstag nach einer Schaltkonferenz der deutschen Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Zudem sprach sich Söder gegen neue Grenzschließungen aus.

SN/APA (AFP/POOL)/KAY NIETFELD Söder will mit Kurz über bilaterale Corona-Fragen beraten