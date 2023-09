Söder wünscht sich bei Migration "mehr Wien als Berlin"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die österreichische Migrationspolitik gelobt. In diesem Bereich wünsche er sich "mehr Wien als Berlin", sagte er nach der der bayerischen Kabinettssitzung am Dienstag in München, an der auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnahm. Österreich sei in der Migrationspolitik "fast zu einem Verbündeten" geworden, hob Söder (CSU) hervor.

