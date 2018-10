Söderchens Mondfahrt

Die CSU ist vor der Landtagswahl in Bayern in arger Bedrängnis, von links, von rechts, da bleibt nur ein Ausweg: nach oben. Konsequent kündigte die Bayerische Staatsregierung am Dienstag an, den Freistaat zum Luft- und Raumfahrtstandort Nummer eins in Deutschland - ge, wos sog i! - in Europa zu machen. "Wir schauen zu den Sternen, um uns hier besser zu verstehen", sagte Major-Ministerpräsident Markus Söder. "Im Grunde gehen wir ins Weltall, um einen besseren Blick auf die Welt zu bekommen." Weit weg nämlich, da draußen im Weltall, wird die

Erde plötzlich ganz klein. Und

Bayern erst! Der überteuerte Wohnraum ist fast nicht mehr

zu erkennen, Dieselfahrzeuge sind gar verschwunden und integrierte wie unintegrierte Mitbürger sehen vom All aus alle gleich aus.