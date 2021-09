Sohn von Libyens Ex-Machthaber Gaddafi aus Haft entlassen

Ein Sohn des libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi ist aus einem Gefängnis in der Hauptstadt Tripolis entlassen worden. Wie es am Sonntagabend aus libyschen Justizkreisen hieß, ist Saadi Gaddafi auf Empfehlung des Generalstaatsanwalts in Freiheit gesetzt worden. Zum Aufenthaltsort des 47-Jährigen gab es zunächst keine offiziellen Informationen. Lokalen Medien zufolge hat Gaddafis drittältester Sohn das Land bereits Richtung Türkei verlassen.

SN/APA/Wolfgang Sos (Archiv)/Wolfga Libyens Ex-Machthaber Gaddafi mit Bundeskanzler Kreisky in Wien