Somalischer Präsident entließ in Machtkampf den Premier

In Somalia hat Präsident Abdullah Farmajo den Premierminister entlassen und damit eine Regierungskrise ausgelöst. In der Nacht auf Montag warf Farmajo in einer Mitteilung dem Regierungschef Mohamed Hussein Roble Korruption und Amtsmissbrauch vor. Das Büro Robles wies die Vorwürfe zurück. Am Montagmorgen umstellte die Präsidentengarde das Büro des Premiers in der Hauptstadt Mogadischu.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA/ABDIRAHM Die Spitzen der somalischen Politik sind im Clinch