Sommerurlaub in Frankreich: utopisch oder denkbar?

Das Thema Sommerurlaub wird auch in Frankreich stark diskutiert. Wie groß sind die Chancen, dass zumindest aus anderen europäischen Ländern die Einreise gestattet wird und unter welchen Bedingungen könnten Hotels, Restaurants, Museen wieder öffnen? Es herrscht noch Unsicherheit.

Kann es für deutsche Frankreich-Liebhaber in diesem Sommer bereits wieder Crêpes und Cidre in der Bretagne geben, Pastis und Fischsuppe in Marseille? Zwar wird die Ausgangssperre ab 11. Mai schrittweise aufgehoben und ab diesem Datum sollen auch wieder die Schulen ...