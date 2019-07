Sondergipfel um EU-Spitzenjobs verzögert sich erneut

Der EU-Sondergipfel zur Besetzung von EU-Spitzenposten in Brüssel verzögert sich auch am Dienstag. Der Gipfel werde erst um 13.00 Uhr - anstatt wie geplant um 11.00 Uhr - in der Runde aller 28 Staats- und Regierungschefs zusammentreten, teilte ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk mit. Zuvor will Tusk noch mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte bilateral beraten.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Tusk führt weiteres Gespräch

Italien lehnt den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans als künftigen EU-Kommissionschef ab. Die große Frage beim Gipfel wird laut EU-Diplomaten sein, ob die Staats- und Regierungschefs das Spitzenkandidatensystem insgesamt aufgeben. Bisher hat das Europaparlament seine Zustimmung zum nächsten EU-Kommissionschef davon abhängig gemacht, dass der Europäische Rat einen Spitzenkandidaten nominiert. Als mögliche Alternative zu Timmermans gilt die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Timmermans wird auch von den Visegrad-Staaten abgelehnt. Quelle: Apa/Dpa

