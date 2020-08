Sondersitzung der OSZE zur Lage in Weißrussland

Angesichts der brisanten Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik Weißrussland kommt am Freitag der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu einer Sondersitzung in Wien zusammen. Das Gremium von Vertretern aus 57 Staaten trifft sich auf Initiative des aktuellen Vorsitz-Landes Albanien.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Weißrussland seit mehr als zwei Wochen von Protesten überschattet