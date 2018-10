Sondierungsgespräche nach bayerischer Landtagswahl laufen

In München haben drei Tage nach der bayerischen Landtagswahl am Mittwoch die ersten Sondierungsgespräche begonnen. Die Verhandler der CSU mit Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze kamen im Landtag mit Vertretern der Freien Wähler zusammen.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Die CSU trifft die Vertreter der Freien Wähler und der Grünen