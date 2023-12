Sorge um Gesundheitszustand von Nawalny

Die Sorge um den Gesundheitszustand des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny wächst nach seinem erneuten Fehlen bei einer Gerichtsverhandlung. "Es ist schon der sechste Tag, an dem wir nicht wissen, wo Alexej ist und was mit ihm geschieht", schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf X (vormals Twitter). Vor einem Gericht in der Stadt Kowrow werden derzeit Klagen des Politikers gegen die Gefängnisleitung verhandelt.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Kremlkritiker Nawalny erneut nicht zu eigenem Prozess zugeschaltet