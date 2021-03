Sorge über Gesundheitszustand von Nawalny

Der Zustand des im Straflager inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny hat sich nach Angaben seines Vertrauten Leonid Wolkow deutlich verschlechtert. "Seit Ende voriger Woche leidet er an starken Schmerzen im Rücken", teilte Wolkow am Mittwoch mit. Der 44-Jährige habe übermittelt, dass er Lähmungserscheinungen in einem Bein habe und nicht mehr auftreten könne. Er habe nur zwei Tabletten bekommen, so Wolkow, der "äußerste Besorgnis" über Nawalnys Gesundheitszustand äußerte.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Nawalny bei seiner Verurteilung im Februar