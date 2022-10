Sorge um Zerstörung von Staudamm in der Ukraine

Im Ukraine-Krieg wächst die Sorge vor der Zerstörung eines Staudammes mit möglicherweise katastrophalen Folgen für den Süden des Landes. Der von Moskau eingesetzte Verwalter der umkämpften Region Cherson wies am Freitag ukrainische Vorwürfe zurück, russische Einheiten hätten den Kachowka-Staudamm und das Wasserkraftwerk am Fluss Dnipro vermint. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag erklärt, Russland bereite damit "den nächsten Terror-Angriff" vor.

SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Katastrophale Folgen für Süden des Landes befürchtet