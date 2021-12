Sorge westlicher Staaten nach umstrittener Wahl in Hongkong

Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Hongkong haben die USA und weitere westliche Staaten eine Aushöhlung demokratischer Strukturen in der chinesischen Sonderverwaltungszone angeprangert. In einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung unterstrichen die Regierungen der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands ihre "ernste Sorge angesichts der Erosion demokratischer Elemente im Wahlsystem" Hongkongs.

SN/APA/AFP/PETER PARKS Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verteidigt die Wahl