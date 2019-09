SOS-Kinderdörfer besorgt um Migrantenkinder in Griechenland

Die Situation der Kinder in griechischen Flüchtlingscamps wird nach Ansicht der SOS-Kinderdörfer durch steigende Migrantenzahlen immer dramatischer. "Viele von ihnen leben bereits seit Jahren in den Flüchtlingscamps. Das ist ein untragbarer Zustand", sagte der Leiter der Hilfsorganisation in Griechenland, George Protopapas, am Freitag in Athen. Manche Kinder seien suizidgefährdet.

SN/APA (AFP)/SAKIS MITROLIDIS Einige der Kinder sind selbstmordgefährdet