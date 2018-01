SOS-Kinderdörfer: Tausende syrische Kinder in Gefahr

Die internationale Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer sieht in Syrien Hunderttausende Kinder von Hunger und Krieg bedroht. Die Organisation fordert am Sonntag die Evakuierung der in der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghouta eingekesselten Kinder. Nach ihren Angaben befinden sich dort 400.00 Menschen, darunter 200.000 Minderjährige.

SN/APA (AFP)/HASAN MOHAMED Evakuierung der Kinder aus Rebellenhochburg Ost-Ghouta gefordert