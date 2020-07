Sozialdemokraten erklären ihren Sieg bei Nordmazedonien-Wahl

Bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien liegen die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung in Führung. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen kamen die proeuropäischen Sozialdemokraten (SDSM) auf 35,85 Prozent, die nationalistische VMRO-DPMNE auf 34,49 Prozent, wie die Wahlkommission in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI SDSM-Spitzenkandidat Zaev feiert seinen Wahlsieg