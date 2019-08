Sozialdemokraten prüfen Allianz mit Fünf Sternen in Italien

Zwei Tage nach dem Rücktritt von Premier Giovanni Conte sind in Italien die politischen Konsultationen der Parteien mit Präsident Sergio Mattarella am Donnerstag in die entscheidende Phase getreten. Die Sozialdemokraten (PD) prüfen ein Regierungsbündnis mit den Fünf Sternen, suchten eine Zusammenarbeit allerdings nicht "um jeden Preis", sagte PD-Chef Nicola Zingaretti nach den Beratungen.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO PD-Chef Zingaretti sieht die Möglichkeit eines Regierungsbündnisses