Sozialdemokraten siegen bei Dänemark-Wahl

Die Sozialdemokraten sind bei der Parlamentswahl in Dänemark stärkste Kraft geworden. Die Partei um ihre Vorsitzende Mette Frederiksen kam bei der Wahl am Mittwoch auf 25,9 Prozent, wie in der Nacht auf Donnerstag aus vorläufigen Zahlen der dänischen Statistikbehörde hervorging.

SN/APA (AFP)/HENNING BAGGER Frederiksen strebt eine Minderheitsregierung an