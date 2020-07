Sozialdemokraten siegten bei Nordmazedonien-Wahl knapp

Die Parlamentswahl in Nordmazedonien hat am Mittwoch der seit 2017 regierende Sozialdemokratische Bund (SDSM) von Ex-Premier Zoran Zaev knapp gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission, auf die sich Medien in Skopje berufen, sicherte sich der SDSM 46 von 120 Parlamentssitzen, die nationalkonservative VMRO-DPMNE blieb mit 44 Mandaten an zweiter Stelle.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI SDSM-Spitzenkandidat Zaev feiert seinen Wahlsieg