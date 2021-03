Soziologin Jutta Allmendinger: "Frauen werden im Homeoffice unsichtbar"

In der Pandemie steigt der Druck auf Frauen. Die Soziologin Jutta Allmendinger warnt: Die Krise könnte Frauen um 30 Jahre zurückwerfen.

Geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen belasteten im Krisenjahr viele Familien. Die Erziehung und der Haushalt blieben mehrheitlich an den Frauen hängen, wie Studien unter anderem der Bertelsmann-Stiftung zeigten. Jutta Allmendinger, eine der bekanntesten Soziologinnen in Deutschland und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, prognostizierte bereits im vergangenen Mai in einer Talk-Show, dass Frauen durch die Krise "eine entsetzliche Retraditionalisierung" erfahren und in Sachen Gleichstellung um drei Jahrzehnte zurückgeworfen werden.

Frau Allmendinger, ist Ihre Prognose eingetroffen? Jutta Allmendinger: Die Schließung ...