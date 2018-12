Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Sonntag seinen ersten Auftrag im Dienst der Sicherheit der USA erfüllt und einen Militärsatelliten in seine Umlaufbahn gebracht. Eine Rakete vom Typ Falcon 9 mit einem GPS-Navigationssatelliten für die US-Luftwaffe hatte am Sonntagabend in Florida ohne Zwischenfälle abgehoben, wie SpaceX mitteilte.

Zuvor war der Start bereits vier Mal wegen technischer Probleme oder Schlechtwetters verschoben worden. Anzeige Quelle: Apa/Dpa